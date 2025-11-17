ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві зафіксували перший мороз цієї осені: наскільки опустилась температура

Київ, Понеділок 17 листопада 2025 17:53
UA EN RU
У Києві зафіксували перший мороз цієї осені: наскільки опустилась температура У Київ прийшли перші морози (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві 16 листопада вперше цієї осені температура повітря опустилась нижче нуля. Це стало закінченням безморозного періоду, який тривав з 12 квітня - загалом 218 днів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

У Києві зафіксували перші заморозки цієї осені

"За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, 16 листопада у столиці вперше цієї осені температура повітря знизилась до -1,2 градуса, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 12 квітня - загалом 218 днів", - йдеться у повідомленні.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні, а рекордно довгий - 232 дні відмічений у 2023 році.

На зображенні може бути: текстБезморозний період у Києві тривав 218 днів (фото: Facebook)

Осінь в Києві

У Києві 24 вересня зафіксували початок метеорологічної осені. "Старт сезону" розпочався на тиждень пізніше за кліматичну норму.

Метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура стабільно опускається нижче +15 градусів. За даними багаторічних спостережень, у столиці фіксувалися й рекордні дати її приходу. Найраніше осінь прийшла 25 серпня 1993 року, а найпізніше - лише 15 жовтня 2020-го.

Раніше ми писали про те, що середня температура повітря у столиці в жовтні 2025 року склала +8,6 градуса, що відповідає кліматичній нормі. А от опадів випало 157% місячної норми.

Читайте також про те, що уже завтра, 18 листопада, у деяких регіонах України можливий мокрий сніг і похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода в Києві
Новини
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського