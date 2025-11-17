Зима наближається? Що буде з погодою в Україні завтра і коли можливе нове похолодання
Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 18 листопада - погода в Україні очікується переважно холодна. При цьому пізніше, за попередніми прогнозами, похолодання може посилитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра буде найтепліше
Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні буде "переважно холодно".
Так, в середньому максимальна температура повітря у денні години становитиме близько +3+8 градусів за Цельсієм.
Трішки тепліше може бути там, де "тепло ще затримається":
- на півдні України;
- у східних областях;
- у Дніпропетровській області.
"Тут протягом дня очікується +12+17 градусів", - повідомила Діденко.
У Києві 18 листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6+8 градусів.
"Без опадів, проте із поривчастим вітром", - зауважила метеоролог.
Де найближчим часом можливі дощі й мокрий сніг
Впродовж найближчої ночі дощі очікуються у західних областях України. У Карпатах вони можуть бути навіть із мокрим снігом.
Тим часом вдень вівторка погода в більшості областей України буде "без істотних опадів".
При цьому ймовірні опади впродовж дня:
- в Одеській області;
- у Карпатах.
"Вітер - західного, південно-західного напрямку. Рвучкий. Часом - до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду", - уточнила Діденко.
Коли похолодання в Україні може посилитись
За словами синоптика, найближчим часом в Україні переважатиме холодна погода.
А згідно з попередніми (орієнтовними прогнозами) - похолодання може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.
"Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно... Думаємо про додаткове розумне утеплення", - підсумувала Діденко.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
