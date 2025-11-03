Без сюрпризів по температурі, зате з дощами: яким був жовтень у Києві

Середня температура повітря у столиці в жовтні склала +8,6 градуса, що відповідає кліматичній нормі. А от опадів випало 157% місячної норми.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook .

Метеорологічні підсумки жовтня

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, найхолоднішим днем стало 22 жовтня, коли мінімальна температура знизилася до +2 градуси. Найтепліше було 30 жовтня - стовпчики термометрів піднялися до +15 градусів.

Також найбільшим теплом характеризувалась перша декада місяця, коли температура протягом кількох днів трималась вище +10 градусів.

Метеорологи відзначають, що опадів у жовтні випало значно більше норми - на проспекті Науки зафіксували 72 мм, або 157% місячної норми.

Підсумовуючи, синоптики наголосили: жовтень у Києві був типовим за температурою, але суттєво вологішим, ніж зазвичай.

Середньодобові температури у Києві (фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського/Facebook)

Додамо також, що за словами кліматолога Анастасії Чигаревої, подальші зміни клімату призведуть до збільшення інтенсивності стихійних явищ, коли за день може випасти місячна норма опадів.

"В Україні ми вже спостерігаємо такі явища. Декілька років назад у нас був травень з інтенсивними опадами, які нехарактерні для цього місяця. Торік у червні у Києві випала декількамісячна норма опадів, цьогоріч теж є подібні випадки", - пояснила науковиця.