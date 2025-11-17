В Киеве зафиксировали первый мороз этой осени: насколько опустилась температура

В Киеве 16 ноября впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже нуля. Это стало окончанием безморозного периода, который длился с 12 апреля - всего 218 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

В Киеве зафиксировали первые заморозки этой осенью "По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, 16 ноября в столице впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 12 апреля - всего 218 дней", - говорится в сообщении. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням. Климатологи обсерватории информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а рекордно длинный - 232 дня отмечен в 2023 году. Безморозный период в Киеве длился 218 дней (фото: Facebook)