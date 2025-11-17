ua en ru
В Киеве зафиксировали первый мороз этой осени: насколько опустилась температура

Киев, Понедельник 17 ноября 2025 17:53
UA EN RU
В Киеве зафиксировали первый мороз этой осени: насколько опустилась температура В Киев пришли первые морозы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве 16 ноября впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже нуля. Это стало окончанием безморозного периода, который длился с 12 апреля - всего 218 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

В Киеве зафиксировали первые заморозки этой осенью

"По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, 16 ноября в столице впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 12 апреля - всего 218 дней", - говорится в сообщении.

Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

Климатологи обсерватории информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а рекордно длинный - 232 дня отмечен в 2023 году.

На зображенні може бути: текстБезморозный период в Киеве длился 218 дней (фото: Facebook)

Осень в Киеве осень в Киеве

В Киеве 24 сентября зафиксировали начало метеорологической осени. "Старт сезона" начался на неделю позже климатической нормы.

Метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже +15 градусов. По данным многолетних наблюдений, в столице фиксировались и рекордные даты ее прихода. Ранее всего осень пришла 25 августа 1993 года, а позже всего - только 15 октября 2020-го.

Ранее мы писали о том, что средняя температура воздуха в столице в октябре 2025 года составила +8,6 градуса, что соответствует климатической норме. А вот осадков выпало 157% месячной нормы.

Читайте также о том, что уже завтра, 18 ноября, в некоторых регионах Украины возможен мокрый снег и похолодание.

Киев Погода в Киеве
