Синоптики оголосили про початок осені в Києві

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 10:48
Синоптики оголосили про початок осені в Києві Фото: Осінь прийшла до Києва 24 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві зафіксували початок метеорологічної осені. Вона настала 24 вересня, що на тиждень пізніше за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Осінь визначається стійким переходом середньодобової температури повітря нижче 15 градусів тепла.

Рекорди початку сезону

Найраніше метеорологічна осінь у Києві наставала 25 серпня 1993 року. Найпізніше вона почалася 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічна дата входить у число відносно пізніх, але не є рекордною.

Завершення літа

Метеорологічне літо цього року тривало з 21 травня по 23 вересня. Загалом воно охопило 126 днів.

Для порівняння, найдовше літо було у 2012 році й тривало 166 днів. Найкоротше зафіксували у 1990 році - лише 88 днів.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, перехід середньої добової температури через позначку +8 градусів у бік зниження відбуватиметься в третій декаді жовтня.

Заморозки в першій половині жовтня для України є звичним явищем.

Літо в Україні не було спекотним. Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

