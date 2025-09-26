Синоптики оголосили про початок осені в Києві

У Києві зафіксували початок метеорологічної осені. Вона настала 24 вересня, що на тиждень пізніше за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Осінь визначається стійким переходом середньодобової температури повітря нижче 15 градусів тепла. Рекорди початку сезону Найраніше метеорологічна осінь у Києві наставала 25 серпня 1993 року. Найпізніше вона почалася 15 жовтня у 2020 році. Цьогорічна дата входить у число відносно пізніх, але не є рекордною. Завершення літа Метеорологічне літо цього року тривало з 21 травня по 23 вересня. Загалом воно охопило 126 днів. Для порівняння, найдовше літо було у 2012 році й тривало 166 днів. Найкоротше зафіксували у 1990 році - лише 88 днів.