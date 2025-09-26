Синоптики оголосили про початок осені в Києві
У Києві зафіксували початок метеорологічної осені. Вона настала 24 вересня, що на тиждень пізніше за кліматичну норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Осінь визначається стійким переходом середньодобової температури повітря нижче 15 градусів тепла.
Рекорди початку сезону
Найраніше метеорологічна осінь у Києві наставала 25 серпня 1993 року. Найпізніше вона почалася 15 жовтня у 2020 році.
Цьогорічна дата входить у число відносно пізніх, але не є рекордною.
Завершення літа
Метеорологічне літо цього року тривало з 21 травня по 23 вересня. Загалом воно охопило 126 днів.
Для порівняння, найдовше літо було у 2012 році й тривало 166 днів. Найкоротше зафіксували у 1990 році - лише 88 днів.
Погода в Україні
За даними Укргідрометцентру, перехід середньої добової температури через позначку +8 градусів у бік зниження відбуватиметься в третій декаді жовтня.
Заморозки в першій половині жовтня для України є звичним явищем.
Літо в Україні не було спекотним. Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.