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Росія атакує "Калібрами", Х-101 і балістикою: все про обстріл України

01:36 06.07.2026 Пн
2 хв
Що наразі відомо про атаку Росії?
aimg Катерина Коваль
Росія атакує "Калібрами", Х-101 і балістикою: все про обстріл України Фото: пуски безпілотників з території РФ фіксували протягом дня (Getty Images)
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Уночі 6 липня Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр" зі стратегічної авіації. В України оголосили масштабну повітряну тривогу.

РБК-Україна повідомляє все, що відомо про атаку на Україну.

Головне

  • Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр"
  • Пуски здійснили зі стратегічної авіації - Ту-95МС та Ту-160
  • Київ під атакою балістичних ракет та дронів
  • До повітряного простору України увійшли крилаті ракети

О 01:12 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння. Через кілька хвилин, групу ракет "Калібр" зафіксували на напрямку Кіровоградщини.

Ракети зафіксували вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей - вони рухалися у напрямку Вінниччини. Згодом, о 01:25, стало відомо, що попередньо пуски крилатих ракет здійснили літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160.

Оновлено 1:36

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракет на Київ.

"Прошу всіх не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких", - дописав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

В Києві пролунали вибухи, місто атакують балістикою. Відбулося декілька хвиль пусків балістичних ракет. До міста, за повідомленнями Повітряних сил, з півночі та сходу насуваються групи ударних безпілотників.

Оновлено 2:55

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до повітряного простору України увійшли крилаті ракети, вони рухаються з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

В ніч на 2 липня окупанти авдавали масованого удару по Києву ракетами та ударними дронами. Тоді одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Дарницькому районі.

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