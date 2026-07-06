В Киеве уже семеро погибших из-за обстрела, людей ищут под завалами
В столице после обстрела оккупантов РФ количество погибших достигло семи человек. Спасатели ГСЧС продолжают искать горожан под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию мэра Киева Виталия Кличко и сообщения главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.
По данным Кличко, из дома в Подольском районе, где произошло частичное разрушение, спасатели вывели 15 человек. С верхних этажей сняли троих женщин и 6 детей.
Мэр отметил, что в доме произошло разрушение квартир по обе стороны здания. Сейчас продолжаются поиски пострадавших.
Всего в столице уже 24 пострадавших, но семеро человек, к сожалению, погибли, проинформировал Ткаченко. Двое пострадавших госпитализированы, сообщил Кличко.
Также в Голосеевском районе пожар в пятиэтажке.
Что известно об атаке РФ по Киеву
Российские оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. Зафиксировали разрушение, возгорание и падение обломков сразу в двух районах города.
Также в эту ночь Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" и ракет по стратегической авиации.
Президент Зеленский предупреждал, что РФ готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО.