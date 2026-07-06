В Киеве уже семеро погибших из-за обстрела, людей ищут под завалами

В столице после обстрела оккупантов РФ количество погибших достигло семи человек. Спасатели ГСЧС продолжают искать горожан под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию мэра Киева Виталия Кличко и сообщения главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

По данным Кличко, из дома в Подольском районе, где произошло частичное разрушение, спасатели вывели 15 человек. С верхних этажей сняли троих женщин и 6 детей.

Мэр отметил, что в доме произошло разрушение квартир по обе стороны здания. Сейчас продолжаются поиски пострадавших.

Всего в столице уже 24 пострадавших, но семеро человек, к сожалению, погибли, проинформировал Ткаченко. Двое пострадавших госпитализированы, сообщил Кличко.

Также в Голосеевском районе пожар в пятиэтажке.