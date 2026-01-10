У Києві вже повернули тепло до 4 тисяч житлових будинків, - Кулеба

"Титанічна робота всіх служб - за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Нагадаю, що вчора без опалення залишилося приблизно 6 тисяч будинків", - повідомив Кулеба.

Він пояснив, що проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків. І на це потрібний час. Безпосередньо у квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається.

Також частково відновлено централізовану подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери.

"Аварійні та ремонтні бригади працюють безперервно. Роботи складні, але просуваються - система поступово повертається в робочий режим. Очікуємо на початок подачі теплоносія до всіх будинків", - додав віцепрем'єр.