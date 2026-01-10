UA

Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві вже повернули тепло до 4 тисяч житлових будинків, - Кулеба

Фото: у Києві вже повернули тепло до 4 тисяч житлових будинків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві повернули теплопостачання приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Продовжуються відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Титанічна робота всіх служб - за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Нагадаю, що вчора без опалення залишилося приблизно 6 тисяч будинків", - повідомив Кулеба.

Він пояснив, що проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків. І на це потрібний час. Безпосередньо у квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається. 

Також частково відновлено централізовану подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери.

"Аварійні та ремонтні бригади працюють безперервно. Роботи складні, але просуваються - система поступово повертається в робочий режим. Очікуємо на початок подачі теплоносія до всіх будинків", - додав віцепрем'єр.

Обстріл Києва 9 січня

Нагадаємо, росіяни вночі 9 січня завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

У всьому Києві ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.

У КМДА пояснили, що злиття води з систем опалення є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Такий крок дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

