В Киеве уже вернули тепло в 4 тысячи жилых домов, - Кулеба

"Титаническая работа всех служб - за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Напомню, что вчера без отопления осталось около 6 тысяч домов", - сообщил Кулеба.

Он пояснил, что проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов. И на это требуется время. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается.

Также частично восстановлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы.

"Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются - система постепенно возвращается в рабочий режим. Ожидаем начало подачи теплоносителя во все дома", - добавил вице-премьер.