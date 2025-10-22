ua en ru
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії

Київ, Середа 22 жовтня 2025 10:35
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії Фото: у Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої атаки російських окупантів перевищила 20 осіб. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

За словами Ткаченка, наразі підтверджена інформація про 21 травмованого у столиці внаслідок атаки в ніч на 22 жовтня.

"Наразі підтверджуємо 21 постраждалого, з них 5 дітей. Двоє киян - загинули", - йдеться у повідомленні.

Масована атака РФ 22 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія завдала чергового удару ракетами та дронами по території України. Під ворожу атаку потрапили кілька районів у Києві.

У Дніпровському районі пожежа спалахнула у 16-поверхівці після влучання - евакуйовано 10 людей, серед них діти, під завалами знайшли тіла двох загиблих.

У Дарницькому районі дрон поцілив у 17-поверховий будинок - горіли поверхи з 11-го по 16-й, евакуйовано 15 мешканців.

Також зайнялася нежитлова двоповерхівка, яку оперативно загасили. У Деснянському районі пошкоджено фасад 10-поверхівки, згорів автомобіль і газова труба, врятовано 20 осіб.

На Печерську загорілися верхні поверхи 25-поверхового будинку, пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.

У Броварському районі на Київщині внаслідок російського удару загинули четверо людей, двоє з них - діти, ще двоє людей в області постраждали. Наразі рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

Після ударів РФ міністр закордонних справ Андрій Сибіга терміново звернувся до партнерів із важливою заявою, а президент України Володимир Зеленський наголосив, що "російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем".

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Київ Війна в Україні Ракети
