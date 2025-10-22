Нічна атака РФ: Зеленський назвав кількість жертв і звернувся до партнерів

Росія вночі знову масовано атакувала Україну. Під ударами опинилися цивільні міста та об’єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що всю ніч і ранок працювали українські сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному - енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки.

Пожежі фіксували в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

"Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив він.

Зеленський звернувся до партнерів

Президент наголосив, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.

"А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", - підкресли він.

На думку Зеленського, кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя.

"Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни", - підсумував президент.