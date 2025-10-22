ua en ru
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России

Киев, Среда 22 октября 2025 10:35
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Автор: Ірина Глухова

В Киеве количество пострадавших в результате массированной атаки российских оккупантов превысило 20 человек. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

По словам Ткаченко, сейчас подтверждена информация о 21 травмированном в столице в результате атаки в ночь на 22 октября.

"Сейчас подтверждаем 21 пострадавшего, из них 5 детей. Двое киевлян - погибли", - говорится в сообщении.

Массированная атака РФ 22 октября

Сегодня ночью и утром Россия нанесла очередной удар ракетами и дронами по территории Украины. Под вражескую атаку попали несколько районов в Киеве.

В Днепровском районе пожар вспыхнул в 16-этажке после попадания - эвакуированы 10 человек, среди них дети, под завалами нашли тела двух погибших.

В Дарницком районе дрон попал в 17-этажный дом - горели этажи с 11-го по 16-й, эвакуированы 15 жителей.

Также загорелась нежилая двухэтажка, которую оперативно потушили. В Деснянском районе поврежден фасад 10-этажки, сгорел автомобиль и газовая труба, спасены 20 человек.

На Печерске загорелись верхние этажи 25-этажного дома, пожар ликвидировали до прибытия спасателей.

В Броварском районе Киевской области в результате российского удара погибли четыре человека, двое из них - дети, еще два человека в области пострадали. Сейчас спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

После ударов РФ министр иностранных дел Андрей Сибига срочно обратился к партнерам с важным заявлением, а президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем".

Больше о последствиях обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.

