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Вагітна та діти: у Києві вже понад 20 постраждалих від масштабного удару РФ

Четвер 24 квітня 2025 02:40
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Вагітна та діти: у Києві вже понад 20 постраждалих від масштабного удару РФ Ілюстративне фото: у Києві зросла кількість постраждалих від обстрілу 24 квітня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні вночі завдала масштабного комбінованого удару по столиці України - Києву. Вже відомо про понад 20 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка у Telegram.

Спочатку Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до понад 12, однак потім оновив і цю інформацію.

"Уже 21-го постраждалого госпіталізували медики", - повідомив Кличко.

Він також уточнив, що найбільше під час обстрілу постраждав Святошинський район

"Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - уточнив мер.

Оновлено о 03:00.

Кличко повідомив, що серед госпіталізованих постраждалих - троє дітей та вагітна жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про п'ять постраждалих, серед яких - одна дитина.

Масштабний обстріл 24 квітня

Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, використавши балістичні ракети, крилаті ракети "Калібр" та ударні дрони.

Повітряні сили попередили про загрозу нової хвилі ракет, запущених зі стратегічної авіації РФ.

Вибухи зафіксували в Києві та Харкові. У столиці, за словами мера Віталія Кличка, у Святошинському районі сталася пожежа в житловому будинку. Є руйнування, під завалами можуть перебувати люди.

Під обстрілом опинилась і Київська область, там зафіксовано пожежі у трьох районах. Вже є перші фото з наслідками обстрілу.

Також ми зібрали все що відомо про масований обстріл України.

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