З'явились перші фото наслідків нічної атаки РФ на Київську область
Київська область у ніч на четвер, 24 квітня, опинилась під обстрілом російської армії. У трьох районах регіону зафіксовано пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника у Telegram.
За його даними, наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області.
У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Там виявлено пожежу у магазині. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.
У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі. А у Броварському районі - пожежа трав‘яного настилу.
"Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває", - написав Калашук.
Масштабний обстріл 24 квітня
Російські війська здійснили масований комбінований обстріл території України, використавши балістичні ракети, крилаті ракети типу "Калібр" і ударні безпілотники.
Повітряні сили України повідомляють також про загрозу крилатих ракет, випущених із стратегічної авіації РФ. Станом на зараз відомо про вибухи, що пролунали в Києві та Харкові.
Про наслідки обстрілу Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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