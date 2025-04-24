Київ, Харків і не тільки. РФ атакує Україну дронами та ракетами: що відомо

В ніч на 24 квітня Росія масовано атакує Україну дронами та ракетами. Вибухи лунали щонайменше у Києві та Харкові.

РБК-Україна зібрало основу інформацію, що відомо станом на зараз.

Ворожа атака

Починаючи з вечора 23 квітня у низці областей України оголосили повітряну тривогу, оскільки в повітряному просторі країни було зафіксовано дрони.

З настанням нової доби, повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Зокрема, до України залітали нові групи "Шахедів", а з півдня ворог запустив крилаті ракети типу "Калібр". Крім того, росіяни запустили балістику. Після цього щонайменше у Києві та Харкові лунали потужні звуки вибухів. Зафіксовано прильоти і не тільки.

Також варто зауважити, що станом на 01:36 Повітряні сили ЗСУ попередили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації РФ.

Що відомо про атаку РФ по Києву

Приблизно о 00:01 мер Києва Віталій Кличко написав, що у столиці працює ППО по ворожим безпілотникам. Згодом стало відомо, що на столицю летять крилаті ракети та балістика. Відповідну інформацію про загрозу дронів та пуски критах ракет, підтвердив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Після вибухів стало відомо, що у декількох регіонах столиці були зафіксовані падіння уламків, загорання будівель та авто.

Станом на 01:33 було відомо Кличко повідомив про наслідки атаки РФ наступне:

у Голосіївському районі падіння ймовірно уламків БПЛА біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації - автомобілі;

у Шевченківському районі влучання уламків у нежитлову будівлю;

у Святошинському - попередньо загорання будинку. У дворі іншого будинку горять авто;

у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів.

Через декілька хвилин він поінформував, що у Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину. Крім того, в нежитлових приміщеннях в Шевченківському та Святошинському районах зафіксовано пожежі.

Пізніше, начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 01:40 відомо наступне:

Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки;

Шевченківський район: чотири пожежі;

Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях.

Трохи пізніше, Кличко уточнив, у Святошинському районі є руйнування.

"У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці", - йдеться у повідомленні о 01:44.

Крім того, внаслідок падіння уламків, загоряння нежитлової будівлі і руйнвання є і в Подільському районі. Тобто, загалом відомо про 10 пожеж.

Оновлено о 02:28

"Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Медики госпіталізували вже 12 постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях", - поінформував Кличко

Що відомо про постраждалих у Києві

Тимур Ткаченко інформував, що станом на 01:40 є інформація про 5 постраждалих людей, у тому числі дитина. Кличко перед цим інформував, що була госпіталізована трирічна дитина.

Оновлено о 02:21

Кількість постраждалих у Києві зросла до 12. Всі вони госпіталізовані, поінформував Кличко.

Оновлено о 02:35

Мер столиці написав, що вже госпіталізовано 21-го постраждалого.

Що відомо про наслідки атаки по Київській області

Начальник КОВА Микола Калашник написав, що в трьох районах Київської області зафіксовано наслідки атаки РФ. Зокрема:

у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виявлена пожежа магазину. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила;

у Вишгородському районі виникла пожежа у лісі;

у Броварському районі - пожежа трав‘яного настилу.

Також він опублікував фото і додав, що оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Що відомо про наслідки обстрілу по Харкову

Приблизно о 01:05 стало відомо, що в напрямку Харкова летять ракети. Зокрема, балістика за сходу. Через декілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що місто було атаковано ракетами. Приблизно через 20 хвилин пролунали повторні вибухи.

Оновлено о 02:06

"Цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило", - написав мер Харкова.

Оновлено о 02:18

Терехов розповів, що один з ударів РФ прийшовся по Новобаварському району Харкова. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна. Станом на цю хвилину інформація щодо постраждалих відсутня.