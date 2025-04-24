Беременная и дети: в Киеве уже более 20 пострадавших от масштабного удара РФ
Российская армия сегодня ночью нанесла масштабный комбинированный удар по столице Украины - Киеву. Уже известно о более 20 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко в Telegram.
Сначала Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 12, однако затем обновил и эту информацию.
"Уже 21-го пострадавшего госпитализировали медики", - сообщил Кличко.
Он также уточнил, что больше всего во время обстрела пострадал Святошинский район
"Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - уточнил мэр.
Обновлено в 03:00.
Кличко сообщил, что среди госпитализированных пострадавших - трое детей и беременная женщина.
Напомним, ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых - один ребенок.
Масштабный обстрел 24 апреля
Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, использовав баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.
Воздушные силы предупредили об угрозе новой волны ракет, запущенных со стратегической авиации РФ.
Взрывы зафиксировали в Киеве и Харькове. В столице, по словам мэра Виталия Кличко, в Святошинском районе произошел пожар в жилом доме. Есть разрушения, под завалами могут находиться люди.
Под обстрелом оказалась и Киевская область, там зафиксированы пожары в трех районах. Уже есть первые фото с последствиями обстрела.
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