ua en ru
Чт, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Беременная и дети: в Киеве уже более 20 пострадавших от масштабного удара РФ

Четверг 24 апреля 2025 02:40
UA EN RU
Беременная и дети: в Киеве уже более 20 пострадавших от масштабного удара РФ Иллюстративное фото: в Киеве возросло количество пострадавших от обстрела 24 апреля (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня ночью нанесла масштабный комбинированный удар по столице Украины - Киеву. Уже известно о более 20 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко в Telegram.

Сначала Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 12, однако затем обновил и эту информацию.

"Уже 21-го пострадавшего госпитализировали медики", - сообщил Кличко.

Он также уточнил, что больше всего во время обстрела пострадал Святошинский район

"Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - уточнил мэр.

Обновлено в 03:00.

Кличко сообщил, что среди госпитализированных пострадавших - трое детей и беременная женщина.

Напомним, ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых - один ребенок.

Масштабный обстрел 24 апреля

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, использовав баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.

Воздушные силы предупредили об угрозе новой волны ракет, запущенных со стратегической авиации РФ.

Взрывы зафиксировали в Киеве и Харькове. В столице, по словам мэра Виталия Кличко, в Святошинском районе произошел пожар в жилом доме. Есть разрушения, под завалами могут находиться люди.

Под обстрелом оказалась и Киевская область, там зафиксированы пожары в трех районах. Уже есть первые фото с последствиями обстрела.

Также мы собрали все что известно о массированном обстреле Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях
Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению