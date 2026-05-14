У Києві вже 13 загиблих від удару РФ, зокрема діти

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву збільшилася до 12 осіб, серед них двоє дітей. Рятувальні роботи тривають у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України.

У Дарницькому районі Києва тривають аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань. На місці працюють психологи та три кінологічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До ліквідації наслідків залучено близько 170 рятувальників і 51 одиниця техніки. Фахівці продовжують розбір завалів і пошук людей, які можуть залишатися під зруйнованими конструкціями.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що за даними медиків серед загиблих є 15-річна дівчина. Ще 57 осіб отримали поранення.

Також, київський очільник зазначив, що наразі 27 постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні в столичних лікарнях.

Оновлення на 21:57

Кількість загиблих збільшилася до 13. Розбір завалів все ще триває.

Обстріл Києва в ніч на 14 травня: останні новини

У ніч на четвер Київ зазнав комбінованої атаки, внаслідок якої в Дарницькому районі сталося руйнування конструкцій житлового будинку. За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися люди.

У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок останнього масованого обстрілу столиці. Як повідомив мер Віталій Кличко, цього дня на комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори.

Міська влада також рекомендувала приспустити державні прапори на об'єктах усіх форм власності - як державних, так і приватних.

Зазначимо, що Україна виступила з ініціативою скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з масованими ударами по цивільному населенню та загибеллю гуманітарних працівників унаслідок дій російських військ.

Також, президент України Володимир Зеленський дав доручення Силам оборони та спецслужбам розробити заходи у відповідь на масштабну російську атаку.