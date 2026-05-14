В Киеве уже 13 погибших от удара РФ, в том числе дети

20:10 14.05.2026 Чт
2 мин
Среди жертв российского террора двое детей. Поисковые работы продолжаются
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел Киева (ГСЧС)
Число погибших в результате российского удара по Киеву увеличилось до 12 человек, среди них двое детей. Спасательные работы продолжаются в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины.

В Дарницком районе Киева продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушений. На месте работают психологи и три кинологических расчета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации последствий привлечено около 170 спасателей и 51 единица техники. Специалисты продолжают разбор завалов и поиск людей, которые могут оставаться под разрушенными конструкциями.

Мер Киева Виталий Кличко уточнил, что по данным медиков среди погибших есть 15-летняя девушка. Еще 57 человек получили ранения.

Также, киевский глава отметил, что в настоящее время 27 пострадавших находятся на стационарном лечении в столичных больницах.

Обновление на 21:57

Число погибших увеличилось до 13. Разбор завалов все еще продолжается.

Обстрел Киева в ночь на 14 мая: последние новости

В ночь на четверг Киев подвергся комбинированной атаке, в результате которой в Дарницком районе произошло разрушение конструкций жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди.

В Киеве 15 мая объявлен днем траура по погибшим в результате последнего массированного обстрела столицы. Как сообщил мэр Виталий Кличко, в этот день на коммунальных зданиях города будут приспущены флаги.

Городские власти также рекомендовали приспустить государственные флаги на объектах всех форм собственности — как государственных, так и частных.

Отметим, что Украина выступила с инициативой созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с массированными ударами по гражданскому населению и гибелью гуманитарных работников в результате действий российских войск.

Также, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Силам обороны и спецслужбам разработать ответные меры на масштабную российскую атаку.

Напоминаем, что по данным ВСУ, атака противника началась вечером 13 мая, примерно с 18:00.

Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали и сопровождали 731 средство воздушного нападения, среди них — 56 ракет и 675 беспилотников.

По предварительной информации на 08:00 14 мая, силами ПВО было сбито или подавлено 693 цели, в том числе 41 ракета и 652 дрона различных типов.

