Україна терміново скликає Радбез ООН через масований удар Росії, - Сибіга

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН через масований обстріл цивільного населення та вбивства гуманітарного персоналу російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіг.

Реакція на терор та залучення дипломатів

Очільник МЗС повідомив, що вже надав доручення щодо негайного скликання Радбезу ООН та використання інших міжнародних майданчиків.

За його словами, світ має побачити наслідки російської агресії на власні очі.

"Я доручив усім нашим посольствам завтра приспустити прапори та відкрити книги співчуття. Крім того, завтра вранці ми запросимо іноземний дипломатичний корпус - усіх іноземних послів у Києві - відвідати одне з місць, де в результаті російського нападу була зруйнована частина багатоповерхівки", - наголосив Сибіга.

Він додав, що масштаб терору вимагає рішучої відповіді від усіх держав, оскільки Росія відповідає насильством на будь-які мирні пропозиції України.

Наслідки масованої атаки

За даними міністра, лише за період з вечора 13 травня до ранку 14 травня Росія випустила по Україні 675 безпілотників, 56 ракет різних типів, включаючи балістичні.

Внаслідок ударів пошкоджено понад 50 об’єктів по всій країні, зокрема 11 житлових будинків у столиці.

У Києві жертвами терористичного акту стали щонайменше 8 осіб, серед яких 12-річна дівчинка. Ще десятки людей поранені, а доля 20 осіб наразі залишається невідомою.

"Світ повинен побачити, що відповіддю Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції є ще більше терору та насильства, і діяти відповідно", - підкреслив міністр.