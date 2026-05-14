У Дарницькому районі Києва стався обвал у будинку після обстрілу: під завалами люди

Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Ворог в ніч на четвер комбіновано атакував столицю, в результаті чого в Дарницькому районі сталось обрушення конструкцій житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди.

"В Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди. Необхідні служби слідують на місце", - повідомив Ткаченко. Мер Віталій Кличко своєю чергою додав, що в Дарницькому районі також палають МАФи, а на АЗС палає пожежа.



Окрім того, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в приватний житловий будинок.