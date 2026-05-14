У Дарницькому районі Києва стався обвал у будинку після обстрілу: під завалами люди

04:26 14.05.2026 Чт
1 хв
В будинку обрушились конструкції після атаки РФ
aimg Юлія Маловічко
У Дарницькому районі Києва стався обвал у будинку після обстрілу: під завалами люди
Ворог в ніч на четвер комбіновано атакував столицю, в результаті чого в Дарницькому районі сталось обрушення конструкцій житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської МВА Тимура Ткаченка.

"В Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди. Необхідні служби слідують на місце", - повідомив Ткаченко.

Мер Віталій Кличко своєю чергою додав, що в Дарницькому районі також палають МАФи, а на АЗС палає пожежа.

Окрім того, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в приватний житловий будинок.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ вночі 14 травня дронами та балістикою. Наслідки обстрілу зафіксовані одразу в кількох районах, окрім перерахованих вище - в Голосіївському, Солом'янському, на Оболоні.

Окрім пошкоджень житлових будинків відомо про загоряння автомобілів, влучання в нежитлові будівлі. Більше про атаку РФ на столицю в ніч на четвер читайте в матеріалі РБК-Україна.

