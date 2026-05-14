У Києві оголосили день жалоби через наймасованіший удар РФ
Завтра, 15 травня, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок останнього масованого обстрілу столиці.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За словами Кличка, в цей день на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори.
Міська влада також рекомендувала приспустити державні стяги на будівлях усіх форм власності - як державної, так і приватної.
Крім того, 15 травня у Києві діє сувора заборона на проведення будь-яких розважальних заходів.
Наразі у столиці триває розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.
"На цей час точно відомо про 7 загиблих", - повідомив міський голова.
Жахлива ніч у Києві
Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупаційні війська здійснили одну з найпотужніших повітряних атак на українську столицю. Під ударом опинилися кілька районів міста, проте найтяжчі наслідки зафіксовано у Дарницькому районі.
Там ворожа ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку, що призвело до повного руйнування одного з під’їздів.
Патрульна поліція вже оприлюднила відео перших хвилин після ворожого влучання, на якому правоохоронці разом із мешканцями рятують поранених із пошкоджених осель.
Наразі рятувальна операція на місці обвалу будинку триває. За даними ДСНС, щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.