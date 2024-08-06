Росіяни атакують Київську область "Шахедами". Працює ППО (оновлено)

Фото: у Київській області лунають вибухи, росіяни атакують дронами "Шахед" (фото з відкритих джерел)

Російський агресор запустив ударні безпілотники в напрямку Києва. У Київській області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та мера столиці Віталія Кличка.