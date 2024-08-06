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Вибухи в Києві. РФ атакувала балістичними ракетами ймовірно Іскандер-М чи KN-23, - КМВА

Вівторок 06 серпня 2024 00:10
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Вибухи в Києві. РФ атакувала балістичними ракетами ймовірно Іскандер-М чи KN-23, - КМВА Фото: у КМВА розповіли про російську ракетну атаку та роботу ППО у Києві (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок нічної ворожої ракетної атаки не зафіксовано руйнування. Також у столиці не було постраждалих через повітряну атаку, під час якої війська РФ застосували, ймовірне, балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що 5 серпня близько 23:00 російські загарбники завдали ракетного удару в напрямку Києва та передмістя.

"За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23", - написав він у своєму Telegram.

Керівник КМВА додав, що у Києві та на околицях столиці працювали сили та засоби ППО.

Він розповів, що попередньо зафіксовано ураження ворожих ракет.

"Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - поінформував очільник адміністрації.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ близько одинадцятої години вечора 5 серпня попередили про загрозу балістики та фіксацію руху ворожої швидкісної цілі у бік Києва та Київської області.

Після цього у Києві пролунала серія вибухів. Стало відомо про роботу ППО у столиці та в області.

Крім того, у Повітряних силах пізніше поінформували про рух "Шахедів" у бік Києва. А в мерії столиці та у Київській ОВА розповіли про роботу ППО у Київській області по дронах-камікадзе ворога.

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Київ ППО Ракетний удар
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