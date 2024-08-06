У Миколаївській області через "Шахеди" вночі сталися пожежі, постраждала база відпочинку

Цієї ночі Миколаївська область зазнала російської атаки із застосуванням дронів-камікадзе. В Очаківській та Коблівській громадах через падіння уламків збитих ворожих повітряних цілей сталися пожежі, були пошкоджені цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма .

За словами чиновника, орієнтовно о 02:55 загарбники атакували Очаківську та Коблівську громади ударними безпілотниками типу "Shahed 131/136", і "внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло три пожежі на відкритих територіях".

Він додав, що вогнеборці вже ліквідували загоряння.

Наслідки обстрілів

Також в Очаківській громаді було пошкоджено 3 приватних домоволодіння, а у Коблівській громаді вибуховою хвилею були пошкоджені вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку.

Керівник ОВА зазначив, що обійшлося без постраждалих

Робота ППО в області

Як розповів начальника Миколаївської ОВА, у ніч проти 6 серпня силами та засобами ППО в області загалом були знищені 13 "Шахедів".

Нічна комбінована повітряна атака

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 6 серпня російські загарбники атакували територію України із застосуванням ударних безпілотників і ракет.

Окупанти ввечері у понеділок запустили "Шахеди" з півночі, а також завдали ударів балістикою у напрямку столиці - у Києві пролунали вибухи. Додамо, що було відомо про роботу ППО у місті та в Київській області спочатку через ракетну атаку, а ще пізніше в регіоні - через "Шахедну".

Як згодом поінформували у КМВА, у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих.

Крім того, окупанти вночі обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через ворожу атаку.

Також стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники. Пізніше повідомлялося про роботу ППО в Одесі через "Шахеди". А ще пізніше - про серію вибухів, що було чути у Сумах.