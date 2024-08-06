РФ вночі била балістикою, ракетами Х-59 і "Шахедами": військові розповіли про роботу ППО

У ніч на 6 серпня 2024 року російські загарбники здійснили масований ракетний удар по Україні.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Завдяки злагодженій роботі захисників, було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних беспілотників у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Противник використав чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області Росії, дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з повітряного простору над акваторією Азовського моря, та 16 ударних дронів типу Shahed, що прибули з напрямків мису Чауда (Крим) та Курська (Росія).

Нічна атака РФ по Україні

Пізно ввечері 5 серпня російські окупанти запустили дрони-камікадзе для ударів по Україні, а також завдали ударів балістичними ракетами у напрямку столиці. У Києві пролунали вибухи, відомо про роботу ППО у місті та в області через ракетну атаку. Пізніше в регіоні активізувалися системи протиповітряної оборони через атаку дронів типу "Шахед".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожої ракетної атаки у Києві немає руйнувань та постраждалих.

Крім того, близько 00:50 загарбники обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через ворожу атаку.

Також повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники.

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