РФ вночі била балістикою, ракетами Х-59 і "Шахедами": військові розповіли про роботу ППО
У ніч на 6 серпня 2024 року російські загарбники здійснили масований ракетний удар по Україні.
Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Противник використав чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області Росії, дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з повітряного простору над акваторією Азовського моря, та 16 ударних дронів типу Shahed, що прибули з напрямків мису Чауда (Крим) та Курська (Росія).
Сили оборони України, зокрема мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил, відбивали масштабний повітряний напад.
Завдяки злагодженій роботі захисників, було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних беспілотників у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
Нічна атака РФ по Україні
Пізно ввечері 5 серпня російські окупанти запустили дрони-камікадзе для ударів по Україні, а також завдали ударів балістичними ракетами у напрямку столиці. У Києві пролунали вибухи, відомо про роботу ППО у місті та в області через ракетну атаку. Пізніше в регіоні активізувалися системи протиповітряної оборони через атаку дронів типу "Шахед".
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожої ракетної атаки у Києві немає руйнувань та постраждалих.
Крім того, близько 00:50 загарбники обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через ворожу атаку.
Також повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники.
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