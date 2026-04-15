У Києві виявили бойову частину російського "Іскандера": поліція зробила попередження

Обстріл України 15 квітня

Росія продовжує масовані атаки по території України. У ніч війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.

За даними ОВА, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, а в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Без потерпілих.

У місті Дніпро внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, поранення отримала 29-річна жінка.

Також під ударом опинилися Черкаси та область - там, за попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Вже під ранок окупанти масовано атакували Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, є загибла.

За даними Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М", а також 324 ударні безпілотники різних типів.

