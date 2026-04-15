UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві виявили бойову частину російського "Іскандера": поліція зробила попередження

08:36 15.04.2026 Ср
2 хв
Правоохоронці показали, як виглядає знайдений фрагмент ракети
aimg Ірина Глухова
Фото: у Києві виявили бойову частину російського "Іскандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер-К". У зв’язку з цим мешканці можуть чути вибухи.

"До уваги громадян! У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети", - йдеться у повідомленні.

Наразі територія перебуває під охороною поліції, доступ для громадян обмежено. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

За даними поліції, фахівці вибухотехнічної служби проведуть контрольоване знищення боєприпасу.

У цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів - у поліції наголошують, що це планові роботи і загрози для населення немає.

Також правоохоронці показали, як виглядає знайдений фрагмент ракети.

Фото: у Києві виявили бойову частину російського "Іскандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Обстріл України 15 квітня

Росія продовжує масовані атаки по території України. У ніч війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.

За даними ОВА, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, а в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Без потерпілих.

У місті Дніпро внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, поранення отримала 29-річна жінка.

Також під ударом опинилися Черкаси та область - там, за попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Вже під ранок окупанти масовано атакували Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, є загибла.

За даними Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М", а також 324 ударні безпілотники різних типів.

Детальніше про наслідки чергової масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
