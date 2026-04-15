В Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера": полиция сделала предупреждение

Обстрел Украины 15 апреля

Россия продолжает массированные атаки по территории Украины. В ночь войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

По данным ОВА, в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия, а в Обуховском районе - хозяйственные постройки двух частных домовладений. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Без пострадавших.

В городе Днепр в результате обстрела возник пожар в административном здании, ранения получила 29-летняя женщина.

Также под ударом оказались Черкассы и область - там, по предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Уже под утро оккупанты массированно атаковали Запорожье. В городе вспыхнули пожары, есть погибшая.

По данным Воздушные силы ВСУ, этой ночью враг применил три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 324 ударных беспилотника различных типов.

