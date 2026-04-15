RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера": полиция сделала предупреждение

08:36 15.04.2026 Ср
2 мин
Правоохранители показали, как выглядит найденный фрагмент ракеты
aimg Ирина Глухова
Фото: в Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской ракеты "Искандер-К". В связи с этим жители могут слышать взрывы.

"Вниманию граждан! В Деснянском районе вскоре будут проводить подрыв боевой части вражеской ракеты", - говорится в сообщении.

Сейчас территория находится под охраной полиции, доступ для граждан ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

По данным полиции, специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса.

В этот период жители близлежащих районов могут слышать звуки взрывов - в полиции отмечают, что это плановые работы и угрозы для населения нет.

Также правоохранители показали, как выглядит найденный фрагмент ракеты.

Обстрел Украины 15 апреля

Россия продолжает массированные атаки по территории Украины. В ночь войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

По данным ОВА, в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия, а в Обуховском районе - хозяйственные постройки двух частных домовладений. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Без пострадавших.

В городе Днепр в результате обстрела возник пожар в административном здании, ранения получила 29-летняя женщина.

Также под ударом оказались Черкассы и область - там, по предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Уже под утро оккупанты массированно атаковали Запорожье. В городе вспыхнули пожары, есть погибшая.

По данным Воздушные силы ВСУ, этой ночью враг применил три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 324 ударных беспилотника различных типов.

Подробнее о последствиях очередной массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна в УкраинеПолиция КиеваРакеты