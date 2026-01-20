У Києві відновили водопостачання, без тепла залишаються 4 тисячі будинків

Водопостачання в Києві відновили, але не всюди стабільне

У столиці повністю відновлено водопостачання, однак у частині районів зберігається знижений тиск. Під час обстрілу були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури, наразі система поступово виходить на необхідні параметри.

Ситуація з електроенергією залишається складною

Енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Паралельно уряд аналізує роботу об’єктів критичної інфраструктури, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів.

Шмигаль доручив перевести на генератори всі об’єкти, де це можливо, аби спрямувати електроенергію населенню. Київ уже отримав 49 із 55 генераторів, виділених із резервного хабу Міненерго, решту доставлять найближчим часом.

Без тепла залишаються близько 4 тисяч будинків

Після нічної атаки в Києві без теплопостачання залишаються близько чотирьох тисяч будинків. За словами Шмигаля, роботи з відновлення тривають за чітким планом.

Пускові операції триватимуть упродовж ночі, а прогрів котлів планують розпочати пізно ввечері, щоб уже зранку почати повертати тепло в оселі киян.

До ремонтів залучили 68 бригад

За даними Мінрозвитку, у столиці суттєво посилені ремонтні можливості. Наразі працюють 68 бригад, з яких 43- від "Укрзалізниці", ще 25 - з інших областей України.