В Киеве восстановили водоснабжение, без тепла остаются 4 тысячи домов

Водоснабжение в Киеве восстановили, но не везде стабильное

В столице полностью восстановлено водоснабжение, однако в части районов сохраняется пониженное давление. Во время обстрела были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, сейчас система постепенно выходит на необходимые параметры.

Ситуация с электроэнергией остается сложной

Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий атаки. Параллельно правительство анализирует работу объектов критической инфраструктуры, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей.

Шмыгаль поручил перевести на генераторы все объекты, где это возможно, чтобы направить электроэнергию населению. Киев уже получил 49 из 55 генераторов, выделенных из резервного хаба Минэнерго, остальные доставят в ближайшее время.

Без тепла остаются около 4 тысяч домов

После ночной атаки в Киеве без теплоснабжения остаются около четырех тысяч домов. По словам Шмыгаля, работы по восстановлению продолжаются по четкому плану.

Пусковые операции будут продолжаться в течение ночи, а прогрев котлов планируют начать поздно вечером, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян.

К ремонтам привлекли 68 бригад

По данным Минразвития, в столице существенно усилены ремонтные возможности. Сейчас работают 68 бригад, из которых 43- от "Укрзализныци", еще 25 - из других областей Украины.