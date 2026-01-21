У Києві відновили електрику всім об'єктам критичної інфраструктури, - ДТЕК

"У Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атаки", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Наразі в місті тривають екстрені відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень та поділ споживачів на групи не діють.

Найскладнішою залишається ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів через руйнування об’єктів столичної генерації.

Без світла досі залишаються близько 44 тисяч осель.