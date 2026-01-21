В Киеве восстановили электричество всем объектам критической инфраструктуры, - ДТЭК

Ситуация со светом

Из-за постоянных вражеских атак в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января Россия снова атаковала украинскую энергетику. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления.

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без теплоснабжения около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.

Сегодня в ряде областей Украины снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.