В Киеве открыли главную елку страны: как она выглядит (фото)

Пятница 05 декабря 2025 17:54
В Киеве открыли главную елку страны: как она выглядит (фото) Главную елку Украины в Киеве традиционно открыли на Софийской площади (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 5 декабря 2025 года, в Киеве состоялось официальное открытие главной елки страны на Софийской площади.

Подробнее о нынешней елке в центре столицы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о главной елке в Киеве в этом году

В этом году главная елка Украины традиционно установлена в центре Киева - на Софийской площади.

Ее торжественное открытие уже традиционно приурочили к популярному среди украинцев празднику - Дню святого Николая, который ПЦУ отмечает завтра, 6 декабря.

В Киеве открыли главную елку страны: как она выглядит (фото)Центральная елка в Киеве (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Еще раньше в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали, что все расходы, связанные с обустройством и содержанием рождественско-новогодней локации, покрывают частные меценаты.

Следовательно, бюджетных средств город (как и в предыдущие годы) на это не тратит.

Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "Глобал-Декор", которое взяло на себя ответственность:

  • за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций;
  • за все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.

Сегодня глава города Виталий Кличко сообщил, что "новогоднее дерево делает площадь символическим местом силы, света и тихого зимнего праздника".

В Киеве открыли главную елку страны: как она выглядит (фото)Виталий Кличко во время зажжения огней на главной елке страны (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

"В который раз, даже в условиях войны, по традиции установили и украсили ее в сердце столицы. Потому что у наших детей должен быть праздник, должны быть моменты радости. Нужны положительные эмоции и взрослым", - подчеркнул Кличко.

В Киеве открыли главную елку страны: как она выглядит (фото)Мэр города сфотографировался с некоторыми людьми, присутствующими на мероприятии (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Стоит отметить также, что в 2025 году главная елка страны посвящена фрескам Софии Киевской.

Искусственное 16-метровое дерево - украшено 4,5 тысячами игрушек и подсвечено "теплой" гирляндой.

"Основные цвета такие же, как на древних стенах собора - не яркие, а натуральные... Пастельные, зеленоватые, бирюзовые и матовые золотистые оттенки", - рассказал ранее в комментарии РБК-Украина директор компании-организатора "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий.

Он объяснил, что "фрески всегда остаются, как и энергия мастеров, которые их создавали тысячелетия назад, независимо от того, каким бы слоем штукатурки не закрыли эти росписи".

"В этом году мы обращаемся к нашим истокам: есть фрески Софии, есть Украина - и нас не сломить", - подчеркнул глава компании и добавил, что елка - "без пафоса, но очень душевная".

В Киеве открыли главную елку страны: как она выглядит (фото)Елку в Киеве открыли накануне Дня святого Николая (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Кличко же в своей публикации в Telegram (по случаю открытия елки) поблагодарил также наших защитников и защитниц.

"За то, что имеем возможность чувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса. Уважаем отвагу и подвиг каждого военного! И делаем все для помощи и поддержки воинов. Поздравляю всех с наступающим Днем Святого Николая! Сил, оптимизма, и веры в чудеса! Они случаются", - добавил глава города.

Напомним, ранее мы объясняли, чем особенный Рождественский пост и как нужно вести себя в этот период каждому украинцу (в том числе детям, беременным, военнослужащим или больным людям).

Кроме того, мы рассказывали, сколько стоят новогодние деревья в Украине в этом году.

Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках в декабре 2025 года (полный список по новому календарю).

