У Києві вибухнула посилка на поштовому терміналі, є загиблий та поранені

Удари РФ по "Новій пошті"

Нагадаємо, останніми днями Росія почала бити по відділеннях та терміналах "Нової пошти".

Так, вчора, 4 червня, російські війська атакували інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі. За даними оператора, у момент удару всі співробітники перебували в укриттях, тому постраждалих немає.

Ввечері 3 червня також була атакована "Нова пошта" у Дніпрі.

Також російські війска вдень 31 травня дроном повністю знищили відділення "Нової пошти" у Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.

Того ж дня ворожий дрон пошкодив відділення "Нової пошти" №1 у Слов'янську Донецької області.