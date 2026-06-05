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У Києві вибухнула посилка на поштовому терміналі, є загиблий та поранені

08:34 05.06.2026 Пт
2 хв
Чи відома причина вибуху?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві вибухнула посилка на поштовому терміналі (t.me/gunpKyiv)

В Оболонському районі Києва вранці 5 червня стався вибух на поштовому терміналі. Одна людина загинула, ще двоє - травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомили у поліції, подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.

Фото: у Києві вибухнула посилка на поштовому терміналі (t.me/gunpKyiv)

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.

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Удари РФ по "Новій пошті"

Нагадаємо, останніми днями Росія почала бити по відділеннях та терміналах "Нової пошти".

Так, вчора, 4 червня, російські війська атакували інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі. За даними оператора, у момент удару всі співробітники перебували в укриттях, тому постраждалих немає.

Ввечері 3 червня також була атакована "Нова пошта" у Дніпрі.

Також російські війска вдень 31 травня дроном повністю знищили відділення "Нової пошти" у Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.

Того ж дня ворожий дрон пошкодив відділення "Нової пошти" №1 у Слов'янську Донецької області.

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