В Киеве взорвалась посылка на почтовом терминале, есть погибший и раненые

Удары РФ по "Новой почте"

Напомним, в последние дни Россия начала бить по отделениям и терминалам "Новой почты".

Так, вчера, 4 июня, российские войска атаковали инновационный терминал "Новой почты" в Днепре. По данным оператора, в момент удара все сотрудники находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет.

Вечером 3 июня также была атакована "Новая почта" в Днепре.

Также российские войска днем 31 мая дроном полностью уничтожили отделение "Новой почты" в Днепре. Здание выгорело дотла.

В тот же день вражеский дрон повредил отделение "Новой почты" №1 в Славянске Донецкой области.