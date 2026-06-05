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В Киеве взорвалась посылка на почтовом терминале, есть погибший и раненые

08:34 05.06.2026 Пт
2 мин
Известна ли причина взрыва?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве взорвалась посылка на почтовом терминале (t.me/gunpKyiv)

В Оболонском районе Киева утром 5 июня произошел взрыв на почтовом терминале. Один человек погиб, еще двое - травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло сегодня утром на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы

По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год - получили ранения.

Фото: в Киеве взорвалась посылка на почтовом терминале (t.me/gunpKyiv)

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики.

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Удары РФ по "Новой почте"

Напомним, в последние дни Россия начала бить по отделениям и терминалам "Новой почты".

Так, вчера, 4 июня, российские войска атаковали инновационный терминал "Новой почты" в Днепре. По данным оператора, в момент удара все сотрудники находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет.

Вечером 3 июня также была атакована "Новая почта" в Днепре.

Также российские войска днем 31 мая дроном полностью уничтожили отделение "Новой почты" в Днепре. Здание выгорело дотла.

В тот же день вражеский дрон повредил отделение "Новой почты" №1 в Славянске Донецкой области.

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