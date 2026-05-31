"Шахед" спалив вщент відділення "Нової Пошти" у Дніпрі (відео)
Російські війска вдень 31 травня вдарили дроном по відділенню Нової пошти у Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нової пошти.
"Сьогодні ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти в Дніпрі. Будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали", - повідомили в компанії.
На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває.
Зазначається, що детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання.
"Резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується. Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.
Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - додали у Новій пошті.
Удар по Дніпру
Нагадаємо, сьогодні вдень, 31 травня, російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на складі логістичної компанії.
Також згоріли припарковані поряд автомобілі. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Додамо, що росіяни сьогодні вже атакували Нову пошту. У Слов'янську Донецької області ворожий дрон пошкодив відділення №1.