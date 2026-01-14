Світла у Києві завтра стане більше: що каже Свириденко та скільки тривають відключення зараз

"Як я і казала, якщо не буде масованих атак, хочу на цьому ще раз підкреслити, то у нас з четверга з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь такі речі казати на загал і казати деталі, але я кажу, що це буде четвер", - підкреслила Свириденко.

За словами глави уряду, зараз у Києві діють такі орієнтовні графіки – 5 годин зі світлом і 5 без світла, це по правому берегу, а саме Шевченківський, Подільський частково, Солом'янський, Голосіївський та Печерський райони.

Вона також зазначила, що лівий берег, а саме Дніпровський, Дарницький, Деснянський, а також частково Шевченківський і Оболонський райони на правому березі мають світло по 3-4 години, та 9-10 годин без світла.