Світла у Києві завтра стане більше: що каже Свириденко та скільки тривають відключення зараз

За відсутності нових ударів росіян по енергетиці ситуація зі світлом у Києві повинна покращитись вже завтра, 14 січня, відключень електроенергії стане менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Як я і казала, якщо не буде масованих атак, хочу на цьому ще раз підкреслити, то у нас з четверга з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь такі речі казати на загал і казати деталі, але я кажу, що це буде четвер", - підкреслила Свириденко.
За словами глави уряду, зараз у Києві діють такі орієнтовні графіки – 5 годин зі світлом і 5 без світла, це по правому берегу, а саме Шевченківський, Подільський частково, Солом'янський, Голосіївський та Печерський райони.
Вона також зазначила, що лівий берег, а саме Дніпровський, Дарницький, Деснянський, а також частково Шевченківський і Оболонський райони на правому березі мають світло по 3-4 години, та 9-10 годин без світла.
За даними Міненерго, найскладніше ситуація зі світлом в Україні станом на ранок 14 січня залишається у столичному регіоні – Києві та області.
Станом на сьогодні, 14 січня, у Києві діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.
Також зазначимо, що вчора, 13 січня, у зв'язку із ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.
