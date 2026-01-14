Діють екстрені відключення: у КМДА пояснили, де в Києві ситуація зі світлом найскладніша
Зараз у Києві діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, оприлюднену під час брифінгу.
Пошкодження енергетичної інфраструктури Києва
"Сьогодні ми можемо говорити... про останні дні - про найбільш масовану атаку на енергетичну інфраструктуру міста Києва", - поділився експерт.
Він визнав, що столиця при цьому отримала "достатньо серйозні пошкодження".
"Ми це відчули. В результаті ми вимушені були іти на безпрецедентні заходи... Внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів було схвалене рішення про зупинку системи опалення в 6000 тисячах будинків", - нагадав Пантелеєв.
Водночас оскільки ворожі обстріли продовжуються, "ризики продовжують існувати".
"Тобто в цілому ситуація є, на наш погляд, важкою. Тим не менше, завдяки самовідданій праці енергетиків, комунальників, усіх причетних до цілодобової роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій в екстремальних режимах, ми маємо сьогодні ситуацію в Києві, яку можемо називати відносно контрольованою", - розповів посадовець.
Він зауважив також, що "додатково зараз проводиться ряд заходів з резервування - з резервного живлення".
"Адже місто Київ з точки зору електроспоживання є найбільшим в Україні", - пояснив представник КМДА.
Де у столиці ситуація зі світлом найскладніша
"Про електропостачання - зараз діють екстрені графіки відключень, або аварійні відключення. Тобто ми не працюємо зараз в графіках погодинних відключень", - нагадав Пантелеєв.
Згідно з його інформацією, "поки що таких перспектив немає".
"Більше страждає лівий берег (Києва, - Ред.) об'єктивно", - повідомив в.о. першого заступника голови КМДА.
Він додав, що, "відповідно, проводяться роботи зараз на пошкоджених об'єктах".
"На кожному об'єкті - цілодобовий режим такої роботи. Але обладнання, про яке ми говоримо, не просто трубопровід або якась будівельна конструкція... Енергетичні об'єкти є набагато складнішими... Відновлення потребує значного терміну", - розповів посадовець.
Він додав, що дати якийсь "обнадійливий прогноз", або вказати "конкретні терміни" поліпшення ситуації наразі не можна.
"Враховуючи ще й погодні умови. Враховуючи те, що зараз збільшене навантаження на енергосистему, найближчим часом будемо з вами жити в таких ось непростих умовах", - визнав Пантелеєв.
Він зауважив, що на правому березі Києва ситуацію з електропостачанням станом на зараз "трішки стабілізували".
"Тому можемо говорити, що все ж таки лівий берег перебуває в гіршому стані, ніж правий. З точки зору електропостачання. На те є об'єктивні причини", - повідомив представник КМДА.
Насамкінець він зауважив: "стосовно критичної інфраструктури - вона заживлена".
Нагадаємо, у вівторок, 13 січня, у зв'язку із ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту.
На окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.
Тим часом мешканців і гостей Київської області попередили, що в умовах відсутності електроенергії сигнали про початок та завершення повітряної тривоги будуть дублювати в інший спосіб.
