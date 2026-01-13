На правому березі Києва зупинився електротранспорт: як курсують "дублюючі" автобуси

На правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Рух автобусів за тролейбусними маршрутами

"У зв'язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва", - повідомили мешканцям і гостям столиці.

Зазначається, що для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

За тролейбусними маршрутами рух автобусів організовано так:

№3ТР "Залізничний масив - Палац спорту";

№4ТР "Просп. Свободи - ст. м. "Площа Українських Героїв";

№6ТР "Мінський масив - Майдан Незалежності";

№8ТР "Вул. Смілянська - ст. м. "Площа Українських Героїв";

№11ТР "Національний музей архітектури та побуту України - Багринова гора";

№14 ТР "Ботанічний сад - залізничний вокзал Центральний";

№17ТР "Пл. Космонавтів - ст. м. "Площа Українських Героїв";

№23ТР "Вул. Мрії - ст. м. "Лук'янівська";

№24ТР "Вул. Північна – просп. Свободи";

№26ТР "Просп. Свободи - ст. м. "Нивки";

№27ТР "Ст. м. "Почайна" - зал. ст. "Київ - Волинський";

№28ТР "Просп. Свободи - ст. м. "Лук'янівська";

№32ТР "Вул. Північна - вул. Сошенка";

№33ТР "Мінський масив - залізничний вокзал Південний";

№35ТР "Просп. Свободи - вул. Кадетський Гай";

№36ТР "Вул. Північна - вул. Чорнобильська";

№38ТР "Ст.м. "Видубичі" - Музей історії України в Другій світовій війні";

№40ТР "Вул. Кадетський Гай - Палац спорту";

№41ТР "Вул. Тулузи - ст. м. "Святошин";

№42ТР "Вул. Ольжича - ст. м. "Либідська";

№43ТР "Кібцентр - Дарницька пл.";

№44ТР "Вул. Північна - просп. Степана Бандери";

№45ТР "Ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська".

Рух автобусів за трамвайними маршрутами

Тим часом за трамвайними маршрутами автобуси на правому березі Києва курсують так: