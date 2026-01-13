ua en ru
На правому березі Києва зупинився електротранспорт: як курсують "дублюючі" автобуси

Вівторок 13 січня 2026 14:14
На правому березі Києва зупинився електротранспорт: як курсують "дублюючі" автобуси Замість деяких тролейбусів і трамваїв у Києві курсують автобуси (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Рух автобусів за тролейбусними маршрутами

"У зв'язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва", - повідомили мешканцям і гостям столиці.

Зазначається, що для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

За тролейбусними маршрутами рух автобусів організовано так:

  • №3ТР "Залізничний масив - Палац спорту";
  • №4ТР "Просп. Свободи - ст. м. "Площа Українських Героїв";
  • №6ТР "Мінський масив - Майдан Незалежності";
  • №8ТР "Вул. Смілянська - ст. м. "Площа Українських Героїв";
  • №11ТР "Національний музей архітектури та побуту України - Багринова гора";
  • №14 ТР "Ботанічний сад - залізничний вокзал Центральний";
  • №17ТР "Пл. Космонавтів - ст. м. "Площа Українських Героїв";
  • №23ТР "Вул. Мрії - ст. м. "Лук'янівська";
  • №24ТР "Вул. Північна – просп. Свободи";
  • №26ТР "Просп. Свободи - ст. м. "Нивки";
  • №27ТР "Ст. м. "Почайна" - зал. ст. "Київ - Волинський";
  • №28ТР "Просп. Свободи - ст. м. "Лук'янівська";
  • №32ТР "Вул. Північна - вул. Сошенка";
  • №33ТР "Мінський масив - залізничний вокзал Південний";
  • №35ТР "Просп. Свободи - вул. Кадетський Гай";
  • №36ТР "Вул. Північна - вул. Чорнобильська";
  • №38ТР "Ст.м. "Видубичі" - Музей історії України в Другій світовій війні";
  • №40ТР "Вул. Кадетський Гай - Палац спорту";
  • №41ТР "Вул. Тулузи - ст. м. "Святошин";
  • №42ТР "Вул. Ольжича - ст. м. "Либідська";
  • №43ТР "Кібцентр - Дарницька пл.";
  • №44ТР "Вул. Північна - просп. Степана Бандери";
  • №45ТР "Ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська".

Рух автобусів за трамвайними маршрутами

Тим часом за трамвайними маршрутами автобуси на правому березі Києва курсують так:

  • №1Т "Михайлівська Борщагівка - ст. "Старовокзальна";
  • №3Т "Ст. "Жуля Верна" - ст. "Старовокзальна";
  • №12Т "Площа Тараса Шевченка - Пуща-Водиця";
  • №14Т "Відрадний просп. - Контрактова пл.";
  • №16Т "Контрактова пл. - ст. м. "Героїв Дніпра";
  • №19Т "Контрактова пл. - пл. Т. Шевченка".

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів.

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В цілому зафіксовано влучання балістичних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

Тим часом у Києві після чергового нічного обстрілу було введено екстрені відключення електроенергії (які діють досі).

Станом на 12:50 без тепла залишались близько 500 багатоповерхових будинків.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - повідомив очільник міста Віталій Кличко.

Читайте також, що в цілому відомо про нинішню атаку РФ на Київ, Одесу, Харків та інші міста України.

Київ Обстріл Києва Електроенергія Тролейбус Атака дронів Відключеня світла Автобуси Ракетна атака Пасажири
