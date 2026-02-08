У Києві вдруге за вечір вибухи під час загрози балістики

У неділю ввечері, 8 лютого, у Києві вдруге оголосили тривогу та було чути вибухи. В цей момент росіяни вчергове запустили балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося у повідомленні о 20:55.
Паралельно військові писали, що загроза балістики з Брянської області, після чого зафіксували швидкісну ціль. Спочатку вона летіла в напрямку Чернігова, потім Києва, після чого до Білої Церкви (на Васильків). Моніторингові канали писали, що ворог запустив по Василькову три ракети.
Приблизно в цей час звуки вибухів було чути аж у Києві. Інформацію про вибухи підтвердив також мер столиці Віталій Кличко.
Станом на 21:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. На мапі можна побачити, що сигнал лунає у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, кілька годин у Києві теж оголошували тривогу і були чутні вибухи. Тоді ворог також запускав балістику, але виходячи з публікацій у мережі, удари були за містом.
Зазначимо, що Росія щодня обстрілює Україну, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети та авіабомби. Так, в ніч на 3 лютого окупанти здійснили черговий комбінований удар по Києву та інших містах.
Вже вранці глава Міненерго Денис Шмигаль поінформував, що Росія в момент сильних морозів завдала удару по багатоповерхівках і ТЕЦ та ТЕС, які працювали в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
Також ми писали, що в ніч на 7 лютого була чергова комбінована атака, але тепер ціллю стали західні регіони. Ворог знову завдав удару по об'єктах енергетики, через що вводилися аварійні відключення світла.
Більш того, в ДТЕК повідомили, що мешканці Києва отримують світло всього на 1,5-2 години на добу, попередивши про важкі дні. Але, на щастя, вже 8 лютого енергетики стабілізували систему і столиця повернулася до тимчасових графіків відключень.