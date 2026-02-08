В Киеве второй раз за вечер взрывы во время угрозы баллистики
В воскресенье вечером, 8 февраля, в Киеве во второй раз объявили тревогу и были слышны взрывы. В этот момент россияне в очередной раз запустили баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении в 20:55.
Параллельно военные писали, что угроза баллистики из Брянской области, после чего зафиксировали скоростную цель. Сначала она летела в направлении Чернигова, потом Киева, после чего в Белую Церковь (на Васильков). Мониторинговые каналы писали, что враг запустил по Василькову три ракеты.
Примерно в это время звуки взрывов были слышны аж в Киеве. Информацию о взрывах подтвердил также мэр столицы Виталий Кличко.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. На карте можно увидеть, что сигнал раздается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Киева и не только
Напомним, несколько часов в Киеве тоже объявляли тревогу и были слышны взрывы. Тогда враг также запускал баллистику, но исходя из публикаций в сети, удары были за городом.
Отметим, что Россия ежедневно обстреливает Украину, применяя для своих ударов дроны, ракеты и авиабомбы. Так, в ночь на 3 февраля оккупанты совершили очередной комбинированный удар по Киеву и другим городам.
Уже утром глава Минэнерго Денис Шмыгаль проинформировал, что Россия в момент сильных морозов нанесла удар по многоэтажкам и ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
Также мы писали, что в ночь на 7 февраля была очередная комбинированная атака, но теперь целью стали западные регионы. Враг снова нанес удар по объектам энергетики, из-за чего вводились аварийные отключения света.
Более того, в ДТЭК сообщили, что жители Киева получают свет всего на 1,5-2 часа в сутки, предупредив о тяжелых днях. Но, к счастью, уже 8 февраля энергетики стабилизировали систему и столица вернулась к временным графикам отключений.