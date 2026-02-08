В Киеве второй раз за вечер взрывы во время угрозы баллистики

В воскресенье вечером, 8 февраля, в Киеве во второй раз объявили тревогу и были слышны взрывы. В этот момент россияне в очередной раз запустили баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении в 20:55.

Параллельно военные писали, что угроза баллистики из Брянской области, после чего зафиксировали скоростную цель. Сначала она летела в направлении Чернигова, потом Киева, после чего в Белую Церковь (на Васильков). Мониторинговые каналы писали, что враг запустил по Василькову три ракеты.

Примерно в это время звуки взрывов были слышны аж в Киеве. Информацию о взрывах подтвердил также мэр столицы Виталий Кличко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. На карте можно увидеть, что сигнал раздается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.