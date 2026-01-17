У Києві вдруге з ночі оголосили повітряну тривогу
Зранку у суботу, 17 січня, у Києві та низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу вчергове стали дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 06:34.
Водночас Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворожий дрон (або ж дрони) летить на Київ з півдня.
Оновлено о 07:50
В столиці оголосили відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:39 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.
Загроза масової атаки
Нагадаємо, що в ніч на 17 січня в Києві теж оголошували тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування безпілотників, які дуже часто стали фіксувати, після чого в місті було чутно вибухи. На щастя, наслідків, судячи з усього, не було.
Також ми писали, що під ранок росіяни атакували дронами Запоріжжя. За інформацією місцевої влади, ворог атакував об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.
Вчора президент України Володимир Зеленський попередив, що за даними української розвідки, Росія знову готується до нових масових ударів по нашій країні.