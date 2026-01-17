ua en ru
У Києві вдруге з ночі оголосили повітряну тривогу

Субота 17 січня 2026 06:39
У Києві вдруге з ночі оголосили повітряну тривогу Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку у суботу, 17 січня, у Києві та низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу вчергове стали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 06:34.

Водночас Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворожий дрон (або ж дрони) летить на Київ з півдня.

Оновлено о 07:50

В столиці оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:39 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

У Києві вдруге з ночі оголосили повітряну тривогу

Загроза масової атаки

Нагадаємо, що в ніч на 17 січня в Києві теж оголошували тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування безпілотників, які дуже часто стали фіксувати, після чого в місті було чутно вибухи. На щастя, наслідків, судячи з усього, не було.

Також ми писали, що під ранок росіяни атакували дронами Запоріжжя. За інформацією місцевої влади, ворог атакував об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Вчора президент України Володимир Зеленський попередив, що за даними української розвідки, Росія знову готується до нових масових ударів по нашій країні.

Київ Війна в Україні Дрони
