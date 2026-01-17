В Киеве второй раз с ночи объявили воздушную тревогу

Утром в субботу, 17 января, в Киеве и ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала в очередной раз стали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 06:34.

В то же время Воздушные силы ВСУ уточнили, что вражеский дрон (или дроны) летит на Киев с юга.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:39 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.