Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве второй раз с ночи объявили воздушную тревогу

Суббота 17 января 2026 06:39
В Киеве второй раз с ночи объявили воздушную тревогу Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром в субботу, 17 января, в Киеве и ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала в очередной раз стали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 06:34.

В то же время Воздушные силы ВСУ уточнили, что вражеский дрон (или дроны) летит на Киев с юга.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:39 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

В Киеве второй раз с ночи объявили воздушную тревогу

Угроза массовой атаки

Напомним, что в ночь на 17 января в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения беспилотников, которые очень часто стали фиксировать, после чего в городе были слышны взрывы. К счастью, последствий, судя по всему, не было.

Также мы писали, что под утро россияне атаковали дронами Запорожье. По информации местных властей, враг атаковал объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, Россия снова готовится к новым массовым ударам по нашей стране.

