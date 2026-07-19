У Києві тимчасово закрили станцію метро "Лук'янівська" через наслідки атаки
У Києві тимчасово зачинили станцію метро "Лук'янівська" через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лук'янівська" без зупинки.
Працівники метрополітену вже ліквідовують наслідки, щоб забезпечити роботу ескалаторів і пасажирської автоматики.
Про відновлення роботи станції у звичному режимі повідомлять додатково.
Атака, що відбулася в ніч на 19 липня, стала продовженням черги ударів Росії по району станції метро "Лук'янівська". У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву, і саме Лук'янівка постраждала найбільше - вщент згорів ТЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок, а також пошкодили житловий будинок і вестибюль станції метро "Лук'янівська".
Кияни тоді створили петицію із закликом відбудувати ринок, однак КМДА відмовилась брати участь у відновленні, пояснивши це приватною власністю на обʼєкт.
Через часті атаки постраждав і місцевий ринок нерухомості - за рік житло на Лук'янівці подешевшало на 22% у доларовому еквіваленті порівняно з іншими частинами Шевченківського району.