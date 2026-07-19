У Києві тимчасово закрили станцію метро "Лук'янівська" через наслідки атаки

Фото: станція метро "Лук'янівська" не вперше страждає від атаки ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)

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У Києві тимчасово зачинили станцію метро "Лук'янівська" через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лук'янівська" без зупинки. Працівники метрополітену вже ліквідовують наслідки, щоб забезпечити роботу ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи станції у звичному режимі повідомлять додатково. Атака, що відбулася в ніч на 19 липня, стала продовженням черги ударів Росії по району станції метро "Лук'янівська". У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву, і саме Лук'янівка постраждала найбільше - вщент згорів ТЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок, а також пошкодили житловий будинок і вестибюль станції метро "Лук'янівська".