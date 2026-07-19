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В Киеве временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" из-за последствий атаки

06:11 19.07.2026 Вс
1 мин
Причиной стало повреждение взрывной волны наземного вестибюля.
aimg Екатерина Коваль
В Киеве временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" из-за последствий атаки Фото: станция метро "Лукьяновская" не впервые страдает от атаки врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Поезда по "зеленой" линии проезжают станцию "Лукьяновская" без остановки.

Работники метрополитена уже ликвидируют последствия, обеспечивающие работу эскалаторов и пассажирской автоматики.

О возобновлении работы станции в обычном режиме сообщат дополнительно.

Состоявшаяся в ночь на 19 июля атака стала продолжением очереди ударов России по району станции метро "Лукьяновская". В ночь на 24 мая Россия нанесламассированный удар по Киеву, и именно Лукьяновка пострадала больше всего - полностью сгорел ТЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок, а также повредили жилой дом и вестибюль станции метро "Лукьяновская".

Киевляне тогда создали петицию с призывом построить рынок, однако КГГА отказалась участвовать в восстановлении, объяснив это частной собственностью на объект.

Из-за частых атак пострадал и местный рынок недвижимости - за год жилье на Лукьяновке подешевело на 22% в долларовом эквиваленте по сравнению с другими частями Шевченковского района.

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