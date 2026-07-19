В Киеве временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" из-за последствий атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Состоявшаяся в ночь на 19 июля атака стала продолжением очереди ударов России по району станции метро "Лукьяновская". В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву , и именно Лукьяновка пострадала больше всего - полностью сгорел ТЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок, а также повредили жилой дом и вестибюль станции метро "Лукьяновская".

Киевляне тогда создали петицию с призывом построить рынок, однако КГГА отказалась участвовать в восстановлении, объяснив это частной собственностью на объект.

Из-за частых атак пострадал и местный рынок недвижимости - за год жилье на Лукьяновке подешевело на 22% в долларовом эквиваленте по сравнению с другими частями Шевченковского района.