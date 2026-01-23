ua en ru
У Києві без тепла залишаються ще майже 2 тисячі багатоповерхівок

Київ, П'ятниця 23 січня 2026 08:40
у Києві без тепла залишаються майже 2 тисячі багатоповерхівок
Автор: Тетяна Степанова

У Києві без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", - повідомив Кличко.

За його словами, більшість будинків без тепла на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах.

"Тобто, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати", - додав мер.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві

Нагадаємо, у ніч на 22 січня у Києві почали відновлювати теплопостачання для понад 3 тисяч будинків, однак тепло в будинки повернеться протягом двох днів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що вже найближчим часом Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.

21 січня енергетикам вдалося підключити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після масованого ворожого удару в ніч на 20 січня. Водночас ситуація зі світлом все одно залишається складною.

Також вчора Шмигаль заявив, що четвер, 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

Зазначимо, відновлювати енергопостачання в Києві після російських обстрілів допомагають партнери.Зокрема, столиця та громади навколо неї отримають від Польщі 400 генераторів різних типів.

Крім них, до Києва вже наступного тижня прибудуть із Німеччини ще дві когенераційні установки, які одночасно вироблятимуть електричну та теплову енергію.

