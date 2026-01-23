У Києві без тепла залишаються ще майже 2 тисячі багатоповерхівок

Фото: у Києві без тепла залишаються майже 2 тисячі багатоповерхівок (Getty Images)

У Києві без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.