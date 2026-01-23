В Киеве без тепла остаются еще почти 2 тысячи многоэтажек

Фото: в Киеве без тепла остаются почти 2 тысячи многоэтажек (Getty Images)

В Киеве без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.