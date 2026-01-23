В Киеве без тепла остаются еще почти 2 тысячи многоэтажек
В Киеве без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек после российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают второй раз после атак врага 9 и 20 января", - сообщил Кличко.
По его словам, большинство домов без тепла на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.
"То есть, за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более 650 домов. И продолжают работать", - добавил мэр.
Ситуация со светом и теплом в Киеве
Напомним, в ночь на 22 января в Киеве начали восстанавливать теплоснабжение для более 3 тысяч домов, однако тепло в дома вернется в течение двух дней.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.
21 января энергетикам удалось подключить все объекты критической инфраструктуры Киева после массированного вражеского удара в ночь на 20 января. В то же время ситуация со светом все равно остается сложной.
Также вчера Шмыгаль заявил, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.
Отметим, восстанавливать энергоснабжение в Киеве после российских обстрелов помогают партнеры, в частности, столица и общины вокруг нее получат от Польши 400 генераторов различных типов.
Кроме них, в Киев уже на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые одновременно будут производить электрическую и тепловую энергию.