В Киеве без тепла остаются еще почти 2 тысячи многоэтажек

Киев, Пятница 23 января 2026 08:40
В Киеве без тепла остаются еще почти 2 тысячи многоэтажек Фото: в Киеве без тепла остаются почти 2 тысячи многоэтажек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают второй раз после атак врага 9 и 20 января", - сообщил Кличко.

По его словам, большинство домов без тепла на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.

"То есть, за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более 650 домов. И продолжают работать", - добавил мэр.

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Напомним, в ночь на 22 января в Киеве начали восстанавливать теплоснабжение для более 3 тысяч домов, однако тепло в дома вернется в течение двух дней.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

21 января энергетикам удалось подключить все объекты критической инфраструктуры Киева после массированного вражеского удара в ночь на 20 января. В то же время ситуация со светом все равно остается сложной.

Также вчера Шмыгаль заявил, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Отметим, восстанавливать энергоснабжение в Киеве после российских обстрелов помогают партнеры, в частности, столица и общины вокруг нее получат от Польши 400 генераторов различных типов.

Кроме них, в Киев уже на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые одновременно будут производить электрическую и тепловую энергию.

