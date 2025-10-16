У Києві та ряді областей скасували екстрені відключення світла

Росіяни атакують енергетику України

Через нові російські обстріли інфраструктури в Україні знову запровадили відключення світла. Енергетики пояснили, де діють обмеження і коли можливе нове навантаження на мережу.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по енергетиці, застосувавши 320 дронів та 37 ракет, більшість з яких - балістика.

Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини.

Зокрема через удар РФ по Ніжинському району Чернігівської області опинилися знеструмленими 607 споживачів.

Як зазначив президент України, цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

