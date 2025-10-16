ua en ru
Подвійний терор: Зеленський розповів про повторні удари по рятувальниках і енергетиках

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 10:20
UA EN RU
Подвійний терор: Зеленський розповів про повторні удари по рятувальниках і енергетиках Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росія цієї ночі випустила понад 300 дронів та 37 ракет по Україні, знову застосувавши тактику подвійного терору. Під ударами опинилися критична інфраструктура та цивільні об’єкти у п’яти областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ця ніч - це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі. Понад 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних, застосувала Росія проти України", - пояснив Зеленський.

За його даними, під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили - пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС.

"Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор - б’ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", - додав Зеленський

За словами президента, цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна", - пояснив глава України.

Він підкреслив, що зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході.

"У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні", - додав він.

Удари по України

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Детально про те, де сьогодні, 16 жовтня аварійно вимикають світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

