RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света

Фото: в Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения света. При этом пользователей призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК, и сообщения "Черкассыоблэнерго" и Telegram "Харьковоблэнерго".

"Киев, Киевская область, Днепропетровщина: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Также сообщается, что графики аварийных отключений отменены и в Харьковской и Черкасской областях.

"16 октября с 12:48 по Черкасской области отменены графики аварийных отключений. Необходимость экономно потреблять электроэнергию актуальна. Обратите внимание на работу энергоемких приборов, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов", - отметили в "Черкассыоблэнерго".

 

Россияне атакуют энергетику Украины

Из-за новых российских обстрелов инфраструктуры в Украине снова ввели отключение света. Энергетики объяснили, где действуют ограничения и когда возможна новая нагрузка на сеть.

Напомним, что этой ночью российские войска нанесли очередной комбинированный удар по энергетике, применив 320 дронов и 37 ракет, большинство из которых - баллистика.

Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областей.

В частности из-за удара РФ по Нежинскому району Черниговской области оказались обесточенными 607 потребителей.

Как отметил президент Украины, этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

О том, где и почему нет света в Украине и кого могут отключить сегодня после 16:00 - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения светаЭлектроэнергия