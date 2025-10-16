В Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света

Россияне атакуют энергетику Украины

Из-за новых российских обстрелов инфраструктуры в Украине снова ввели отключение света. Энергетики объяснили, где действуют ограничения и когда возможна новая нагрузка на сеть.

Напомним, что этой ночью российские войска нанесли очередной комбинированный удар по энергетике, применив 320 дронов и 37 ракет, большинство из которых - баллистика.

Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областей.

В частности из-за удара РФ по Нежинскому району Черниговской области оказались обесточенными 607 потребителей.

Как отметил президент Украины, этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

О том, где и почему нет света в Украине и кого могут отключить сегодня после 16:00 - читайте в материале РБК-Украина.