Сотні дронів та майже 40 ракет: чим вночі ворог атакував Україну та як спрацювала ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 16 жовтня противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування. Загалом виявленр 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет та 320 дронів різних типів", - зазначили у Повітряних силах.

Загалом, у небі України було виявлено:

320 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 200 із них – "Шахеди";

2 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської області РФ;

26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 крилатих ракети "Іскандер-К" (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська область РФ);

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 288 повітряних цілей:

283 ворожих БпЛА;

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того, 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється. Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних дронів на 14 локаціях та падіння збитих на 2 локаціях.

Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.